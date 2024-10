Ho presentato la seconda Edizione del Premio Sardegna Live che si è tenuta nella Sala Conferenze della Fondazione Meta di Alghero.

Il prezioso riconoscimento è stato assegnato ai Tazenda attraverso i voti espressi dal popolo di internet che hanno fatto convergere migliaia di preferenze sul Portale della web TV che dà voce ai fatti della nostra isola nel suo racconto quotidiano.

Nel corso dell’affollato incontro i tre componenti del gruppo sassarese, oltre ad aver ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la loro vittoria su una rosa di dieci candidati al titolo di “sardo dell’anno”, hanno voluto sottolineare la “destinazione” ideale del riconoscimento a favore dei “caschi gialli”, simbolo di chi lotta per difendere e affermare la dignità del lavoro.

<<In realtà il nostro pensiero va a tutti coloro che soffrono per le difficoltà che la mancanza di un lavoro genera, costringendo migliaia di famiglie a fare i conti con un presente senza certezze – ha detto Gino Marielli – ma sappiamo anche a chi non dedicare questo premio, ad esempio a chi compra all’asta le case di chi viene sfrattato>>.

Il musicista si riferisce alla vicenda della Famiglia Spanu di Arborea, che ha suscitato commozione e solidarietà poche settimane fa quando ha lottato per evitare lo sfratto forzoso dopo che la loro proprietà era stata venduta all’asta.

Marielli al termine dell’intervento ha annunciato che dalla prossima settimana inizierà a collaborare con la testata web attraverso una sua rubrica settimanale che affronterà tematiche di vario genere.

<<Il Premio Sardegna Live lo vogliamo dedicare anche a tutti i giovani e al futuro che incontreranno – rinforza Gigi Camedda – affinché possano trovare una strada per soddisfare le loro ambizioni, affinché possano vivere dei loro sogni>>.

Alghero è stata scelta dalla Redazione di Sardegna Live perché da questa località è partito il Progetto editoriale che nel giro di soli due anni ha ottenuto risultati inaspettati ma anche per rendere omaggio all’algherese Nicola Nite, il giovane cantante che dal 2013 è parte della formazione.

<<Sono particolarmente contento e anche emozionato per questo tributo che ci viene consegnato nella città in cui sono nato e che mi ha visto crescere. – ha detto l’interprete dei Tazenda – Se penso ai concerti che abbiamo tenuto con i Modà negli Stadi di Roma e di Milano mi sembra di vivere un sogno ad occhi aperti. Ancora non realizzo che tutto questo stia succedendo a me che ho sempre desiderato di vivere con la musica>>.

Cristina Tangianu, direttore di Sardegna Live, ha aperto la manifestazione ringraziando tutti coloro che offrono un contributo concreto per rendere operativa una realtà complessa e affascinante.

<<Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento per tutti. Lavoriamo perché l’informazione sia capillare in merito ai fatti che accadono nell’isola, di qualunque natura siano. Questo ci permette non solo di essere puntuali con la cronaca e gli approfondimenti, ma anche aperti agli avvenimenti che riguardano la cultura, lo sport, gli spettacoli, le tradizioni e quant’altro>>.

Durante la serata sono stati proiettati i video ufficiali dei brani “Il resp