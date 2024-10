Domani 28 dicembre alle 17.00, la sala conferenze del centro culturale Exma di Cagliari ospiterà “Gli artisti siriani: le forme di resistenza in un reale esploso”, un incontro promosso da Carovana SMI nell’ambito del festival della creatività giovanile.

Sarà un’occasione per parlare delle problematiche relative all’area mediterranea e al ruolo dell’arte nei luoghi dei conflitti. Un lavoro che Carovana sta portando avanti dal 1996 e che riguarda le tematiche del Mediterraneo e delle migrazioni.

Oltre agli interventi di Ornella D’Agostino (direttrice artistica di Carovana), che tratterà di come “Gettare le basi per un progetto a lungo termine”, e di Alessandra Marchi (GramsciLab dell’Università di Cagliari), che illustrerà “L'arte come resistenza politica. Suggestioni Gramsciane”, sono in programma anche le relazioni (via Skype) da Tunisi e da Damasco, di Nabeel Al-Aswad (direttore del Dipartimento di Canto dell’Istituto Superiore di Musica di Damasco), Salem Hajjo (fotografo e drammaturgo) e di Nora Mourad, (attrice e direttrice artistica del Leish Troupe for physical theatre), che affronteranno il tema “Scegliere nel momento della resistenza”. Rafael Tservenis parlerà di “Futuri possibili e convivenza pacifica nei piccoli comuni rurali del Sud Europa”.

Inoltre, la giornata proporrà anche “Siamo tutti in viaggio”, con letture, canti, musiche e video di alcuni giovani richiedenti asilo, frutto del recente workshop con i registi Wu Wenguang e Mengqi Zhang. Spazio anche a letture sul tema della migrazione grazie a G.R.E.C.A.M Sardegna. La manifestazione è condivisa con la compagnia Tecnologia Filosofica di Torino, che presenta il progetto “Siria_tell me the story” e l’installazione “Presente infinito”, un'opera che nasce dall'esigenza di colmare l’assenza di narrazioni condivise sulla situazione siriana.

L’apertura è fissata per le 9.00 con l’esposizione dei lavori di alcuni studenti del liceo artistico “Foiso Fois”, coinvolti in “La città che viaggia” grazie a un progetto di alternanza scuola-lavoro. Gli stessi faranno da guida ai visitatori in un percorso di arte condivisa dove sarà data la possibilità, agli interessati, di creare un’opera artistica sotto la supervisione dei ragazzi. L’evento sarà chiuso dal concerto dei Talkloid e DJ set con Madita e live di $8, in programma dalle 20.00 alle 22.00.