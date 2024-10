Proseguono gli appuntamenti con “La città che viaggia- Festa delle creatività giovanili”, festival organizzato da Carovana SMI.

Domani 25 novembre alle 19.00 la Fucina Teatro (Centro culturale) a Pirri ospiterà il concerto della formazione “Griot Metropolitan”. So proseguirà alle 21 “La città che nella Stazione di transito (via Dante 60) con “cucinare insieme fa bene”. Per le prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 3890255103.