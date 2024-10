Si terranno domani 19 dicembre, due nuovi appuntamenti relativi a “La città che viaggia”, il festival della creatività giovanile organizzato a Cagliari da Carovana SMI.

La cornice dell’evento sarà quella ell’Exmà dove, alle 16.00, prenderà il via “Lab Bianco. Alla deriva”, un laboratorio, curato dalla compagnia Fosca, che declina la sua ricerca sull'esplorazione urbana: andare, muoversi al di là della meta rende la città un luogo in cui immergersi, che acquisisce una storia e una possibilità di narrazione nell'esperienza del corpo e del punto di vista di chi l'attraversa. Il tutto andrà avanti fino a venerdì 22 dicembre quando ai giovani partecipanti sarà chiesto di restituire l’esperienza fatta in forma performativa-autobiografica.

Alle 19.00, invece, è in programma “Le creature della notte nella città di Cagliari. Insieme a Tiziana Sassu, un itinerario narrativo che dall’Exmà si snoderà sino al quartiere Castello alla scoperta dei personaggi (veri o immaginari) che da sempre popolano i racconti dei diversi paesi della Sardegna: dal marchese di Camarassa, uomo realmente esistito, considerato pericoloso e violento, all’Erchittu, essere con il corpo di uomo e la testa di toro che scontava le malefatte sulle quali i trubunali degli uomini non erano riusciti a fare giustizia.