I docenti e il direttore della scuola civica di musica “A. Chironi” di Nuoro rendono noto lo stato di incertezza e abbandono nel quale si trovano insieme agli alunni a causa di un passaggio di consegne avvenuto con un anno e mezzo di ritardo tra gli enti che gestiscono il personale.

“L’anno scolastico, iniziato in forte ritardo grazie a una proroga (fino al 31 dicembre scorso) data alla vecchia cooperativa, la DOC Educational, ha subito poi un ulteriore stop a cui l’Amministrazione ha sopperito con un’ulteriore deroga fino a fine febbraio”.

“Adesso la scuola è chiusa - dicono i docenti e il direttore Andrea Ivaldi - ci troviamo di nuovo fermi, senza poter dare notizie certe all’utenza, poiché la nuova gestione non ha ancora iniziato con le pratiche di assunzione. A quanto pare, questa importante realtà che per anni è stato un modello di scuola per tutta la Sardegna e che ha dato la possibilità a tantissime persone di affrontare un percorso di studi musicale, sopperendo alla mancanza in città di un conservatorio, non interessa a nessuno. E pensare - concludono i docenti e il direttore Ivaldi - che quest’anno la scuola compirebbe 40 anni. Forse”.