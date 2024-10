Una scomparsa improvvisa, come l’infarto che lo ha colpito mentre, sereno, guardava la televisione nella casa parrocchiale di San Ponziano.

La comunità sulcitana ha accolto la notizia con sgomento e dispiacere: don Amilcare era molto stimato e il suo stare tra la gente aveva accompagnato il percorso di fede e carità.

Tutti lo ricordano per la sua carica comunicativa e la grande disponibilità: non si è mai sottratto - dicono a Carbonia - nel dare una mano a chi aveva bisogno di un aiuto.

Il sindaco Paola Massidda ha dichiarato il profondo cordoglio con parole di affetto e riconoscenza:

“Oggi è una giornata di grave lutto per la città: la prematura scomparsa ci addolora enormemente. La città perde una bella persona, che si è prodigata per la sua comunità, aiutando tanti cittadini in difficoltà. L'intera Amministrazione si stringe attorno ai familiari".

Il sacerdote avrebbe compiuto 70 anni a dicembre.

I funerali si svolgeranno domani a Carbonia.