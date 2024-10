“Ho indossato il tricolore come tante altre volte in passato ma ho voluto stringere nella mano la nostra bandiera, quella dei sardi, quella che avvolge il mio cuore. Con questo gesto mi stringo, simbolicamente, a tutti i sardi invitandoli a non demordere”.

Con queste parole del Sindaco Marco Melis, anche il comune di Arzana ha voluto ricordare, con le bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio, le vittime del Coronavirus.

“Un pensiero – ha sottolineato Melis – a tutte le donne e gli uomini che, in questo momento, sono impegnati in prima linea negli ospedali e nell'assistenza alle persone bisognose”.