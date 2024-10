Sarà inaugurata venerdì 25 gennaio alle 19.00, La “Festa della Bellezza” , la mostra fotografica di Francesco Merella che sarà allestita Casa Sisini, in via Farina 30, a Sennori per celebrare il settantesimo anniversario della Cavalcata Sarda, propone scatti presi nel corso dei decenni durante la manifestazione laica che sfoggia i costumi e le tradizioni dell’isola.

Una carrellata di scatti che ripercorrono la famosa manifestazione laica nel corso dei decenni, documentando la bellezza delle donne sarde nei loro coloratissimi costumi, portati con grande dignità e fierezza.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Sennori e la collaborazione della cooperativa Comes, sarà visitabile fino al 27 gennaio, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Poi l’esposizione fotografica si sposterà nei locali della Biblioteca comunale, dove resterà aperta fino al 23 febbraio.