Non sono un gruppo folk ma con la loro presenza vogliono rappresentare la grave situazione di disagio che stanno vivendo tanti lavoratori nella provincia di Sassari, oltre che nel resto della nostra isola.

Sono i lavoratori della Multiss che oggi qui vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica alla risoluzione della loro vertenza. Molti di loro rischiano di essere licenziati e questo metterebbe in crisi la stessa società e le attività che essa assicura: manutenzione delle strade e, in particolare, la manutenzione e la sicurezza degli istituti scolastici superiori del Nord Sardegna.

L'amministrazione comunale di Sassari ha voluto condividere la loro presenza in apertura di corteo per manifestare loro solidarietà, per far sentire agli operai e alle loro famiglie che la città di Sassari è vicina e condivide il loro disagio. Che è anche quello di molta parte del territorio sardo che, purtroppo, vive la grave crisi economica di questo periodo.

Ricordiamo attraverso loro anche i lavoratori della miniera di bauxite di Olmedo, così come molti altri del resto dell'Isola che lottano per la tutela del posto di lavoro, per la loro dignità e per il futuro delle loro famiglie. Da parte dei lavoratori della Multiss giunge il ringraziamento per l'amministrazione sassarese e, insieme a tutti noi, l'augurio di una buona e positiva conclusione della loro vertenza.