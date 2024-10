Il ministro della Difesa Roberta Pinotti ha confermato che uno dei corpi della Forze armate occuperanno la caserma nuorese di Pratosardo all'interno di un piano di riorganizzazione della presenza militare nell'Isola.

Lo ha annunciato il deputato di Democrazia solidale Centro democratico Roberto Capelli.

"Siamo molto soddisfatti per le definitive parole di chiarezza che ha pronunciato alla Camera il ministro che ringraziamo per l'impegno preso. Tutto dovrà essere definito in un accordo tra Stato e Regione. Una presenza che lo stesso ministro ha definito importante dal punto di vista economico. Tra gli impegni presi dal rappresentante del Governo - continua Capelli - c'è anche quello di lavorare con la Regione per una definizione dell'attività dei Poligoni con una riduzione dell'attività di fuoco e un aumento di quella simulata. Ci auguriamo che questo diventi realtà il più presto possibile e che si proceda alle bonifiche".

Il progetto della caserma nuorese inizia nel 1997: doveva ospitare centinaia di militari della Brigata Sassari, ma da allora ha subito alcuni dietrofront. Di recente si era parlato dei locali della struttura come sede per extracomunitari.