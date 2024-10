“Non ci crederete mai, anche i ladri hanno coscienza”. Così in un post pubblico su Fb, il pluridecorato atleta disabile dei giochi paralimpici, Walter Puddu, esordisce con la foto che ritrae la sua carrozzina ‘speciale’ restituita da chi, senza un briciolo di umanità, ha pensato alcuni giorni fa di rubarla dalla sua auto in sosta, nel cuore del quartiere della Marina.

Walter, senza questo mezzo che gli consente di avere una vita piena di soddisfazioni sportive, non poteva far nulla, si sentiva perso: "Non ha valore, ma senza non posso allenarmi, restituitemela, non mettetela nel mercato del ferro vecchio": è l’accorato appello lanciato nei giorni scorsi dal campione ai ladri che avevano portato via la sua speciale sedia a rotelle, ora l’epilogo non sperato.

Da una parte forse l’impossibilità dei vigliacchi di piazzarla sul mercato nero illegale, forse dall’altra un po’ di sensibilità ha fatto breccia nei cuori di chi ha sottratto impunemente la carrozzina nei giorni scorsi, lasciando amarezza e sconforto su Walter Puddu e tra i componenti della Sa.Spo. di Cagliari. La bella notizia di oggi è rappresentata dalla gioia di chi finalmente potrà continuare ad esprimere il proprio riscatto morale e sociale attraverso lo sport.