La Camera dice no alla circoscrizione Sardegna per le elezioni europee. L'Assemblea di Montecitorio ha bocciato per 20 voti (198 favorevoli, 218 contrari) un emendamento di Pino Pisicchio di Centro democratico al ddl sulle elezioni per l'Europarlamento che rideterminava il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali creando, appunto, una circoscrizione ad hoc per la Sardegna, che sarebbe stata così staccata dalla Sicilia per la sua rappresentanza politica a Strasburgo.

Diversi deputati sardi del Pd hanno votato a favore dell'emendamento malgrado il no del governo, che intende approvare senza modifiche il testo passato in Senato per permettere l'approvazione del ddl in tempo utile per le prossime elezioni europee. L'emendamento Pisicchio è stato sottoscritto anche da deputati di Fi.