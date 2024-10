È dedicata alla comunicazione e declinata tutta al femminile la serata in programma mercoledì 23 agosto presso l’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola, nella giornata numero dodici della Pastorale del Turismo. Nell’appuntamento dal titolo “Donne comunicative. Non c’è dubbio che siano brave!”, protagoniste del dibattito saranno Lucia Capuzzi, Mariangela Pira, Carla Frogheri ed Elvira Serra. A moderare il dialogo sarà il giornalista Giacomo Serreli.

La serata si apre alle ore 21.00 quando a curare il momento di accoglienza sarà la comunità di Bitti. Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, sarà poi la volta del cortometraggio “Contos de Ninna” di Cristina Pesarini, Vincenzo Asoni e Matteo Pedditzi: in questo tempo dove la tecnologia snatura i rapporti umani, anche le ninne nanne diventano digitali. Con questo documentario si dà voce a memorie storiche viventi, gli anziani che attraverso racconti e canti ci restituiscono un po’ di umanità.

A salire sul palco, saranno poi volti noti del giornalismo al femminile, nonché scrittrici e autrici di diversi romanzi che si confronteranno sul tema della serata. Gli intermezzi musicali sono affidati al trio rosa Sweet Jam Sisters. L’ingresso è, come sempre, libero.

Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si Pastorale del Turismo – agosto/settembre 2023 sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

LUCIA CAPUZZI. Laureata in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dei Partiti e dei movimenti politici all’Università di Urbino, con una tesi sull’emigrazione italiana in Argentina. Dal 2004 ha intrapreso la professione giornalistica. Attualmente lavora come inviata nella redazione Esteri di Avvenire, dove si occupa in particolare di America Latina. I suoi reportage sono stati insigniti dei premi Luchetta (2014), Colombe d’oro per la Pace (2016), Giornalisti del Mediterraneo, Parise ed Enzo Rossi-Altrapagina (2018). Di recente ha pubblicato, Frontiera Amazzonia (con Stefania Falasca, 2019) e Un Continente in rivolta (2020).

ELVIRA SERRA (Nuoro, 1972) lavora al Corriere della Sera dal 1999, dove si occupa di cronaca e costume e intervista grandi personaggi. Ha pubblicato quattro romanzi: L’Altra (Mondadori), Tutto da vivere (Rizzoli), Le stelle di Capo Gelsomino (Solferino), Tutto da vivere (Solferino).

CARLA FROGHERI (Nuoro, 1980). Giornalista inviata della redazione cronaca del Giornale Radio Rai. Tra gli eventi che ha seguito: la prima ondata dell’epidemia da covid in Lombardia e le successive in tutta Italia; il crollo del ponte Morandi a Genova; il disastro della funivia del Mottarone a Stresa; il fenomeno delle baby gang a Milano; l’emergenza profughi ucraini in Polonia; il naufragio di Steccato di Cutro, in Calabria. Entrata in Rai con concorso nel 2008, prima di approdare alla radio ha lavorato alla Tgr Sardegna come inviata e conduttrice del telegiornale e della trasmissione del mattino Buongiorno regione, alla Tgr Lazio e prima ancora a EPolis. Il giornale di Sardegna come redattrice di cronaca e di esteri oltre che nel desk centrale dei quotidiani a Cagliari, Venezia e Firenze. Pastorale del Turismo – agosto/settembre 2023

MARIANGELA PIRA Inizia la carriera all’Ansa di New York e svolge una lunga esperienza in Cina come inviata per MF. Tornata in Italia lavora come responsabile del China Desk di Class Editori e cura le finestre su Borsa e mercati per il Tg5 e il Tg di La7. In collaborazione con il Ministero degli Esteri conduce il notiziario della diplomazia italiana Esteri NewsDossier. Si occupa di cooperazione con Terre des Hommes, ong per la quale segue nello specifico il tema della condizione femminile e dell’istruzione. Fra i suoi libri più recenti Fozza Cina, Cronaca di un disastro non annunciato e Annozero d.C. Ha ricevuto il Globo per il Giornalismo nell’ambito del Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio, il Premio Internazionale Buone Pratiche, ricevuto dal Parlamento Europeo e News Reminder e il premio Amerigo, ricevuto al Consolato USA a Firenze. Cura la rubrica #3fattori, con cui la mattina spiega con linguaggio semplice gli elementi che caratterizzeranno la giornata finanziaria, economica e geopolitica. Dai suoi #3fattori è nato un Podcast quotidiano.

GIACOMO SERRELI. Giornalista professionista, è nato a Cagliari nel 1955. Volto noto di Videolina, critico musicale, grande conoscitore della scena musicale sarda che segue molti anni, con particolare attenzione per quella legata al recupero e rielaborazione delle matrici tradizionali. Ha curato vari programmi musicali per emittenti radiofoniche e televisive regionali, pubblicando diversi saggi e volumi, nonché diversi programmi culturali legati alla storia e all’ambiente isolano.

SWEET JAM SISTERS. Formatosi nel 2016, il trio vocale “Sweet Jam Sisters” è composto dalle cantanti Anna Rita Pili, Valeria Tallis e Luisa Balzano. Con un repertorio incentrato sullo Swing anni ’40 ne interpreta i brani in stile Close Harmony in un intreccio armonico di voci. Tra i principali riferimenti artistici ci sono le produzioni di Andrews Sisters, Trio Lescano, Lelio Luttazzi.