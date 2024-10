Sabato prossimo, 27 agosto, alle ore 17:30, si terrà presso la sala congressi l'Anfora di Tramataza il convegno regionale organizzato dalla Federcaccia Sardegna.

“Sarà l'appuntamento più importante dell'annata venatoria 2022/2023 – fanno sapere gli organizzatori -. Si confronteranno i rappresentanti Provinciali, Regionali e Nazionali della FIDC, i tecnici di Federcaccia (dott. Michele Sorrenti) e dell'unità di progetto per l'eradicazione della PSA (sarà presente il responsabile scientifico dott. Sandro Rolesu) con i massimi esponenti della politica regionale in materia: il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis”.

“Dopo 20 anni – continuano - verrà in Sardegna il nostro Presidente Nazionale FIDC, e sarà l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte della caccia in Italia e in particolare sulla nostra Isola. Sarà altresì l'occasione, come fatto negli ultimi tre anni, per chiedere con forza che si metta mano seriamente alla vetusta legge 23/98 che ancora disciplina la caccia in Sardegna. Siamo sicuri che il mondo della ruralità (cacciatori, allevatori, agricoltori, armieri ecc) non mancherà all'importante appuntamento”.