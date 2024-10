L’artista Marco Mattei ha realizzato un murale di intenso significato e di grande bellezza grazie alla collaborazione tra E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, che ha messo a disposizione la propria cabina elettrica nell’ambito del progetto nazionale Street Art, che trasforma le cabine in vere e proprie tele, valorizzando la bellezza e gli artisti locali, e l’Amministrazione Comunale di Ploaghe guidata dal sindaco Carlo Sotgiu che ha caldamente sostenuto l’iniziativa.

Marco Mattei è docente di Disegno e Storia dell’Arte al Liceo Scientifico di Ozieri nonché artista molto apprezzato che si occupa principalmente di pittura. Ha alle spalle diverse esperienze nel campo della grafica, dell’illustrazione e della scenografia. Dal 2002 espone regolarmente le sue opere in gallerie private e spazi pubblici in Italia e all’estero, ricevendo premi e riconoscimenti di livello internazionale.

Sulla cabina MT di E-Distribuzione, sita all’angolo tra via Roma e Corso Regina Margherita, l’artista ha rappresentato due figure in costume tradizionale di Ploaghe. Essendo il murale distribuito su due pareti coincidenti ha pensato ad un’immagine “doppia”: la scena rappresentata in un lato della torre trova completamento nella facciata successiva. Le due figure dunque (un ragazzo ed una ragazza), si protendono l’una verso l’altra incontrandosi, nello spigolo, con un bacio metaforico.

Le due figure sono accompagnate da una frase in sardo (e in italiano) che esprime un pensiero profondo rivolto non solo alla pandemia e alle limitazioni di questo periodo ma anche alle nuove opportunità per cogliere la realtà in un modo diverso, vicini nell’animo e uniti nella riscoperta del senso di comunità: "Nos lassamus pro nos agattare, torramus umpare pro nos iscoberrere", "Allontaniamoci per ritrovarci,”

Enrico Bottone, Responsabile Area Nord Ovest di E-Distribuzione commenta: “Per noi è motivo di grande soddisfazione promuovere la street art valorizzando sempre più la nostra vicinanza al territorio sardo, coniugando i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione. Le cabine elettriche sono importanti non solo per fornire un servizio elettrico sempre più efficiente ma oggi le possiamo vedere in un’altra veste, reinventate come spazi artistici in un’ottica di sostenibilità ambientale.”

Il sindaco Carlo Sotgiu dichiara: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa opera. Ancora una volta abbiamo provato coniugare la tradizione con l'innovazione senza tralasciarne il significato simbolico. Quest'opera, finanziata con le indennità degli assessori, vuole ricordare le difficoltà che abbiamo vissuto in questo periodo e vuole essere un messaggio di buon auspicio per il futuro”.