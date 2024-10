«tale bandiera non ha motivo di esistere sia per motivi storici che per questioni di political correct” e ha continuato rimarcando : ” questo simbolo che i sardi usano come bandiera, è una cosa vergognosa ,ritengo sia impossibile che ancora nessuno abbia provveduto a correggere questo scempio razzista , i sardi hanno ben altre cose da rappresentare nella loro bandiera , tutte le loro bellezze naturali figurerebbero molto meglio in un simbolo regionale “la Ministra ha poi continuato : “sara’ mia priorita’ riuscire ad avere quanto prima un incontro col Presidente dell’assemblea regionale per portare le dovute correzioni a questo disonore nazionale, in caso contrario mi vedro’ costretta anche a ricorrere all’Europa se è il caso»

Queste dichiarazioni non sono mai state rilasciate dal ministro dell’Integrazione Cecile Kyenge. Si tratta, infatti, di una falsa notizia diffusa dal blog satirico “Falce e Martello” che, come tante altre, è stata lanciata sulla rete ed è stata condivisa da migliaia di persone su Facebook e Twitter.