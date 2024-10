In Sardegna

Da aprile a ottobre la Brigata Sassari sarà impegnata per la prima volta, con 400 uomini, nella missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), la forza multinazionale di interposizione delle Nazioni Unite inviata nel Libano del Sud per garantire il rispetto della risoluzione Onu dell'agosto 2006 sulla cessazione delle ostilità con Israele.