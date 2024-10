Ieri sera, intorno alle 22, su richiesta della Prefettura di Sassari, la Brigata Sassari è intervenuta ad Olbia per soccorrere la popolazione del capoluogo gallurese colpita dal maltempo e dalle piogge che hanno creato non pochi disagi in città causando l'esondazione del rio Siligheddu e del rio San Nicola.

Per le vie di Olbia hanno operato e operano anche questa mattina gli uomini e i mezzi speciali del 5° Reggimento genio guastatori e del 152° Reggimento fanteria della Sassari.

Nella notte sono state condotte diverse ricognizioni per monitorare l'evolversi della situazione di emergenza nelle aree più critiche del centro abitato di Olbia.

Attorno alle 2 di questa mattina, i militari hanno soccorso una famiglia di 8 persone rimasta bloccata nella propria abitazione in via Ogliastra. La famiglia è stata momentaneamente trasferita in una struttura di soccorso in Via Aldo Moro.