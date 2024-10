Un’avventura iniziata il 3 luglio del 2017 e che prosegue tuttora, forse anche tra la meraviglia della stessa Deborah Masia. “La Bottega di Deborah”, questo il nome dell’attività commerciale che ormai da un anno, è al servizio dei cittadini di Semestene (circa 120 abitanti).

Costanza, ma soprattutto voglia di fare da parte dei Deborah Masia che, da Pozzomaggiore, ha deciso di puntare tutto su questo piccolo centro. Un Servizio reso possibile grazie all’allora Amministrazione comunale guidata da Stefano Sotgiu che si è attività dopo la chiusura del precedente negozio, avvenuta alla fine del 2016.

Come ci ha dichiarato Masia, in quest’anno è cambiata la confidenza con la gente che, in taluni casi, le danno anche una grossa mano per portare avanti quest’attività. «Sono tutti gentili con me. Non mi posso lamentare di nulla – ha dichiarato la Masia-. Non mi sono pentita di aver fatto questa scelta, che rifarei altre cento volte».

Periodi di massina vendita? Per lei da agosto a dicembre mentre i periodi di bassi da febbraio ad aprile. Un punto di vendita che sarà ampliato nei prossimi mesi grazie all'attuale Amministrazione comunale presieduta da Antonella Buda.

L’obiettivo della Masia sarà quello di ampliare la merce e di riuscire a mettere il frigorifero per la vendita della carne. Che voto di daresti per questo anno di attività? «8.5».