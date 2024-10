Si terrà venerdi, 15 aprile a Cagliari alle ore 18.00, presso il Punto Enel di Piazza Amendola 1, la mostra della scuola di fotografia intitolata “La Bottega della Luce” di Alessandro Galimberti.

L'esposizione nasce dall'idea di unire competenze non solo fotografiche ma anche formative così da poter offrire un servizio di qualità.

E’ proprio la qualità, la professionalità e l’attenzione all’allievo il valore fondamentale che caratterizza la “Bottega della Luce” come scuola di fotografia.

Filosofia della stessa scuola è credere che per insegnare fotografia non basti essere dei fotografi preparati e aggiornati, ma anche essere persone con reali abilità didattiche, capacità comunicative e competenze riguardanti lo sviluppo umano. Infatti, i corsi della Bottega della Luce sono il frutto di precisi processi didattici studiati nel dettaglio per ottimizzare l'apprendimento.

"Enel Energia promuove un percorso di mostre dal nome “Correnti Sarde”, dichiara Tiziana Mudu, responsabile del Punto Enel