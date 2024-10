“Copernicus – SoCial Finance for SOcial EnterPrisEs: TheoRy aNd PractICe to bUild a more incluSive society” è il nome del progetto chen si è classificato al primo posto nell’area Global Fellowship – Economics del programma dell’Unione Europea.

Un’iniziativa che ha permesso alla ricercatrice del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari di vincere la prestigiosa borsa “Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship”.

Il progetto di ricerca vuole promuovere ed implementare lo sviluppo di un "ecosistema" per lo sviluppo della finanza sociale in Sardegna, a favore, in particolare, delle imprese sociali e vede il coinvolgimento della Waterloo University e dei docenti Riccardo De Lisa e Olaf Weber in qualità di supervisori delle attività di ricerca.