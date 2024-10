Anche la biblioteca comunale di Pozzomaggiore celebrerà la “Giornata della Memoria”. Nella giornata di sabato 27 gennaio alle 17.00, in collaborazione con i ragazzi del Servizio civile, nei locali siti in via Mercato, sarà proiettato “Il bambino con il pigiama a righe”, rivolto ai ragazzi dagli 8 anni in su.

Il film (2008), diretto da Mark Herman, è tratto dall’omonimo romanzo del 2006 dello scrittore irlandese John Boyne ed è ambientato nella Berlino degli anni quaranta.

Il protagonista è Bruno, un bambino di otto anni. Il padre di quest’ultimo, ufficiale nazista, viene promosso e trasferito in una residenza a breve distanza da un campo di concentramento. Al di là di una barriera di filo spinato elettrificato incontra Shmuel, un bambino ebreo, con il quale instaura un rapporto di amicizia.