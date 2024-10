Addio ricerche vane, richieste di consigli, giri di telefonate e interminabili file. È nata a Cagliari, ma presto si allargherà a tutta la Sardegna e poi al resto d’Italia, la prima App mobile per la prenotazione last-minute dei trattamenti estetici. Si chiama Glaamy, è già disponibile gratuitamente su Google Play e App Store ed è stata presentata ufficialmente oggi alla MEM, in occasione dell’evento conclusivo del Contamination Lab di Cagliari, da Cinzia Carta, 37enne cagliaritana con la passione per la tecnologia.

A tutte infatti sarà capitato almeno una volta di essere chiamate per un colloquio di lavoro e aver bisogno di una piega last-minute - commenta Cinzia Carta, founder di Glaamy – o di ricevere un invito all’ultimo secondo per il mare e di dover disdire perché la propria estetista era impegnata. Ecco, Glaamy risolve questi piccoli inconvenienti con una soluzione semplice e alla portata di chiunque sappia maneggiare uno smartphone, sia che si tratti di un cliente che del proprietario di un beauty salon”.

Glaamy infatti consente di far incontrare la domanda e la richiesta last minute di trattamenti estetici attraverso l’offerta dell’invenduto, ovvero di tutti quei “buchi” orari che ogni giorno i saloni di bellezza (centri estetici, parrucchieri, centri massaggi etc.) non riescono a riempire con le prenotazioni. In questi casi, infatti, per il titolare di un centro è assai difficile aggiornare i propri clienti sulla disponibilità sopraggiunta a causa, per esempio, di una disdetta. E ancora più complicato diventa spargere la voce fra la clientela nuova.

Con Glaamy, invece, il proprietario di un centro estetico o di un salone di acconciatura non deve far altro che scaricare la App Glaamy Pro e inviare una richiesta di registrazione con tutte le informazioni utili: una volta confermata l’adesione da parte del team di Glaamy, potrà iniziare a segnalare in piattaforma le disponibilità del giorno con relativo orario, durata, tipo di trattamenti, prodotti utilizzati, metodologie adottate. In questo modo qualsiasi utente, dopo aver scaricato la App Glaamy, potrà visualizzare in pochi secondi i trattamenti disponibili più vicini (attraverso la georeferenziazione) secondo i parametri che avrà impostato (tipo di trattamento, orario, distanza).

Siamo partiti il 21 febbraio - prosegue Cinzia Carta - e per ora serviremo la città di Cagliari: sono già 17 i saloni che hanno aderito e che stanno testando personalmente l’utilità di Glaamy tra la città e l’hinterland -

Saloni aderenti:

- Beauty Time di Rosalia Macrì a Pirri;

- Elite Hair Center di Manuela Cuncu in Via Trincea delle frasche, Cagliari;

- Elite Hair Center di Andrea Mura in Via Zurita 11, Cagliari;

- Cristina Hair Stylist di via Capraia 12, Cagliari;

- Centro estetico Soleluna di via S’Arriu, Cagliari;

- Beauty Line di via Domenico Cimarosa, Cagliari;

- Hair Kaos in via Francesco Ciusa 71, Cagliari;

- I tre tesori, via Machiavel