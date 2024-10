Infuria in tutta Italia la polemica per le nuove mascherine ricevute dalle strutture sanitarie nell'ambito del contrasto al coronavirus. Un presidio la cui efficacia che non convince medici e operatori.

Interviene in merito anche il consigliere regionale sardo Pierluigi Saiu (Lega). "Da settimane la Regione chiede al governo le forniture dei DPI (dispositivi di protezione individuale) che mancano. Questo è quello che è arrivato. Questa roba! Carta igienica, come l’ha definita l’assessore lombardo alla sanità. Carta igienica mandato da Roma in tutte le regioni italiane, compresa la nostra".

"Dispositivi del tutto inadeguati a proteggere il personale sanitario - prosegue l'esponente del Carroccio -. Roba che non protegge nemmeno dalla polvere. La regione Sardegna ha ordinato 43.780 mascherine FFP3. Ne sono state fornite 7.600. La regione Sardegna ha ordinato 40.000 mascherine FFP2. Ne sono state fornite 7.760. La regione Sardegna ha ordinato 376.200 mascherine chirurgiche. Ne sono arrivate 165.200. Questi sono i numeri. Quelli veri. Quelli su cui riflettere".

E ancora: "L’assessorato alla sanità, di fronte a questa situazione, ha dato disposizione alle aziende affinché procedano in autonomia agli acquisti di DPI, così da superare le inefficienze del sistema centralizzato a Roma. Sono state recuperate tutte le giacenze presso le aziende e proprio ieri sono stati distribuiti 73.790 dispositivi".