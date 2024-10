Come ormai consuetudine, anche quest’anno dal Palazzo della Provincia in Piazza D’Italia a Sassari, per la gioia dei più piccoli, si svolgerà la grande Festa della Befana.

La Manifestazione, si terrà il 6 gennaio dalle 10:30, e sarà curata dagli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, che per l’occasione allestiranno una teleferica su corde per calare la Befana, che come ogni anno partirà dalla sommità del palazzo della provincia fino ad atterrare sulla piazza cittadina, dove ad attenderla ci saranno tutti i bambini pronti a ricevere caramelle e cioccolatini.

Durante la manifestazione, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco intratterrà i bambini con varie prove nel percorso della "Pompieropoli”, rilasciando alla fine del percorso l’attestato di “piccolo pompiere”. La manifestazione è resa possibile grazie alla collaborazione e al contributo del Comune di Sassari.

La Befana dei Vigili del Fuoco sarà presente anche a Olbia presso la Piazza dei Giardinetti c/o Molo Brin dalle ore 10, Alghero in piazza Pino Piras ''Torre San Giovanni" alle 18, Ploaghe presso il campanile della Chiesa principale dalle ore 17 e Tempio in piazza Gallura dalle 11:30. Inoltre si recherà a Bono il 5 gennaio alle 19 in piazza del Comune e a Ozieri il 7 gennaio alle ore 10:30.