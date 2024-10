Il centro Sardegna si piega di fronte alla furia del ciclone Cleopatra. Fin dalle prime ore del mattino di ieri il maltempo crea numerosi allagamenti e disagi. All'altezza del chilometro 25 della statale 129, che collega Nuoro a Orosei, in località Sa Mendula, crolla un ponte e il traffico è deviato sulla 131 Dcn e sulla 125.

Situazione drammatica anche a Mughina, alle porte di Nuoro: nella galleria un mezzo pesante e un pullman finiscono di traverso. La strada è chiusa e il traffico indirizzato verso percorsi alternativi. Il comune di Nuoro, vista l'emergenza, invita i cittadini a non utilizzare le auto. Le scuole oggi restano chiuse.



Disagi a non finire a Oliena: per diverse ore il paese è isolato a causa dell'interruzione dei principali collegamenti stradali. Il crollo di una parte del ponte di Norgheri, lungo la circonvallazione che collega il paese alla statale 129, in località Badu e Chercu, rende possibile la circolazione solo a senso unico alternato. È chiusa anche la statale 389 Nuoro-Lanusei, dal chilometro 27 al 37, in seguito alla frana che si verificata all'uscita della galleria di Corr'e Boi. Pericolo scampato per una donna di Villagrande che ieri mattina, durante il viaggio verso Nuoro, prende in pieno la frana all'altezza di Pira 'e onne, restando miracolosamente illesa.



Alcuni automobilisti lanciano l'allarme e sul luogo dell'incidente intervengono gli agenti della polizia stradale che vista la situazione di alto pericolo dispongono la chiusura della strada, in accordo con la Provincia. Per andare da Lanusei a Nuoro d'obbligo transitare dal passo di Corr'e Boi. A Orgosolo crollano i silos nel cantiere di Cumbidanovu e anche il muro di confine della chiesa della Vergine Assunta alto 8 metri. Per fortuna in quel momento non passa nessuno altrimenti si sarebbe potuta verificare una vera e propria strage.



L'alluvione distrugge anche la vallata di Locoe e il ponte di Badu 'e Carru. Ad Arzana dieci allevatori sono isolati per il crollo di un ponte: bloccati sui loro ovili nel Gennargentu. Disagi anche a Talana. Stato d'allarme anche a Orosei, dove il sindaco Franco Mula ordina l'evacuazione di una parte del paese. La 131 Dcn viene chiusa dopo ripetuti allagamenti al Sologo e frane a Siniscola. I soccorritori per raggiungere Torpé devono fare il percorso alternativo passando da Buddusò.

Roberto Tangianu

Foto di Pasqualino Puligheddu