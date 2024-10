Una petizione su change.org per chiedere l’inserimento della bandiera dei Quattro Mori tra le emoji di Whatsapp e Twitter.

A lanciarla è Pedru Sanna Deledda il quale spiega che “da giugno 2017 UNICODE cambierà il protocollo nella codifica delle bandiere riproducibili nei sistemi digitali: si passerà dallo standard ISO 3166-1 (codici stato con DUE lettere) a ISO 3166-2 (codici stato e subregioni con TRE lettere)”.

Questo vuol dire che “saranno riproducibili, in programmi come Whatsapp o siti come Twitter, le bandiere di nazioni come Scozia, Inghilterra, Galles (già in programma) ma anche Catalunya, Paesi Baschi, Corsica... e ovviamente la bandiera sarda dei quattro mori”.

“Come in molti procedimenti di questo tipo – spiega il primo firmatario delle petizione - il problema principale non è la fattibilità tecnica (UNICODE ha già deciso di includere "un tot" di nuove bandiere) ma il segnalare un interesse collettivo: è uno di quei rari casi in cui una 'petizione' con un po' di firme può servire a raggiungere lo scopo”.

“Ci sono moltissime altre cose più importanti e serie, ma per la Sardegna e i sardi sarebbe un segno di presenza in più nelle comunicazioni e costa solo una veloce firma digitale”, conclude Pedru Sanna Deledda.

Per firmare la petizione:

https://www.change.org/p/i-quattro-mori-tra-le-bandiere-unicode-emoji-bandera4moros?source_location=topic_page