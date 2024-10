Inizia a farsi allarmante la vicenda dei furti con lo smeriglio. Nel fine settimana scorsa gli ignoti ladri hanno messo a segno altri due colpi.

Sant'Antioco, mentre era in corso la festa dedicata al santo patrono, in via Rinascita nella zona industriale qualcuno ha approfittato dell’assenza del proprietario.

A subire il furto è stato G. C., un omprenditore di 42 anni. I ladri dopo aver tagliato con lo smeriglio le sbarre di una grata al piano terra sono penetrati negli uffici.

Non trovando nulla da rubare, sapendo che il proprietario era in paese per la festa, hanno utilizato due scale che si trovavano nel cortile per salire fino al primo piano.

Penetrati nell'appartamento hanno trovato nella camera da letto, dietro un quadro, una cassaforte. Dopo averla aperta utilizzando ancora lo smeriglio si sono impossessati di mille euro più diversi monili in oro per un valore al momento non quantificato e non coperto da assicurazione.

Le indagini sono condotte dai militari della locale stazione e dagli uomini della compagnia di Carbonia che stanno anche indagando sul tentativo di furto di via Vasco de Gama a Medadeddu. I ladri dopo aver tagliato, col solito smeriglio, una grata di una finestra sono entrati nella casa di un pensionato di 58 anni mettendo a soqquadro l’intero appartamento.