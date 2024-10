Si è conclusa il 10 agosto l'undicesima edizione del "Festival Estivo” di Piombino che ha visto trionfare la giovane band algherese.

I Camberra si sono confrontati con 45 concorrenti provenienti da tutta Italia selezionati tra centinaia di iscritti. Il loro brano inedito “Cosmonauta” ha conquistato la giuria composta da Marcello Balestra (discografico Warner Music), Fabio Canessa (critico musicale), Roberto Salvadori (Radio Cuore e produttore Cama Records), Simone Papi (produttore), Emiliano Pasquinucci e Stefano Camarri (commissione artistica).

“Il Festival è stato una bellissima esperienza – ha affermato Valerio Rosati, batterista della giovane formazione - così come l'anno scorso, quando ci siamo classificati terzi. Massima serietà e professionalità, un concorso genuino nato per incentivare la musica emergente di qualità”.

Sono entusiasti dell'esperienza anche gli altri componenti della band: Andrea Caria (voce/chitarra), Giovanni Farris (chitarra/cori), Angelo Meloni (basso)

I Camberra si aggiudicano un kit di premi molto importante: registrazione e produzione del brano, contratto editoriale e distribuzione del singolo, videoclip professionale, promozione tv/radio (oltre 500 emittenti) a livello nazionale, mix e mastering presso Intermusic Inc. di Los Angeles.

Tra i partecipanti anche una ragazza di Sassari, la bravissima Marta Pedoni, già nota al pubblico per essere arrivata alle finali dei casting di Amici ed X Factor.

Per gli organizzatori del Festival Estivo, Alessandra Palmas , Fabrizio Sanna e Roberta Usai, è già tempo di tornare al lavoro. Sono aperte, infatti, le iscrizioni per l'edizione 2014. Chiunque voglia avere informazioni sulle selezioni in Sardegna può contattare Francesca Dominici al numero 3490586591, oppure scrivere alla mail festivalestivosardegna@hotmail.it o su facebook al profilo festivalestivoPiombino Selezioni Sardegna.