La Asl di Nuoro assume 40 operatori sociosanitari e 40 infermieri per potenziare non solo i reparti ospedalieri ma anche le strutture sanitarie territoriali.

In questi giorni sono in pubblicazione nell'albo pretorio le delibere che sanciscono l'assunzione dei 40 infermieri, da destinare ai vari reparti dell'ospedale San Francesco dove c'è un maggiore fabbisogno: Geriatria, Neurochirurgia, Oncologia ad esempio, ma andranno anche ad implementare l'assistenza domiciliare integrata. La Asl barbaricina punta sempre più alla medicina di prossimità, portando le cure presso il paziente e non viceversa.

Saranno immessi al lavoro anche 40 oss già assunti, che saranno assegnati ai reparti con maggior richiesta, ma si calcola che da qui a dicembre gli oss della Asl di Nuoro saranno incrementati di 100 unità tra nuove assunzioni e stabilizzazioni tra stabilizzazioni. Infine sarà operativa entro la fine del mese nella Casa della comunità San Francesco di via Demurtas, la Centrale operativa territoriale (Cot), struttura chiave nell'organizzazione e nella gestione delle risorse sanitarie a livello territoriale che permetterà, tra le altre cose, di gestire in maniera informatizzata le dimissioni protette ospedaliere: strumento indispensabile per garantire la continuità delle cure ai pazienti fragili, affetti da malattie croniche e degenerative.