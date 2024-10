Dopo il grande successo della diretta streaming della Sartiglia di Oristano e della festa di Sant’Efisio a Cagliari, Sardegna Live racconterà un nuovo imperdibile appuntamento della primavera in Sardegna: la Cavalcata Sarda.

Domenica 21 maggio, a partire dalle ore 9, per le vie di Sassari andrà in scena un grande spettacolo di folklore, tradizioni e colori di un’isola che verrà raccontata da centinaia di cavalieri e tremila figuranti in abito tradizionale provenienti da una settantina di paesi.

La processione laica partirà da corso Francesco Cossiga, di fronte alla chiesa di San Giuseppe, proseguendo poi per via Asproni, via Roma, piazza d’Italia, portici Bargone e Crispo, via Cagliari, via Brigata Sassari, emiciclo Garibaldi, viale Italia, per terminare in viale Mancini.

L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Sardegna Live a partire dalle ore 9.30, quando i protagonisti della Cavalcata Sarda faranno il loro ingresso nella splendida cornice di Piazza d’Italia accompagnati dal commento di Roberto Tangianu e dal commento in inglese.

PROVINCIA DI SASSARI

SASSARI Inoria Bande

USINI Gruppo Folk “San Giorgio”

ESPORLATU Gruppo Folk “Esporlatu”

PLOAGHE Associazione Folklorica Culturale “Salvatore Manca”

BENETUTTI Gruppo Folk “Santu Juanne”

SENNORI Gruppo Folk “Janas Folk”

PORTO TORRES Gruppo Folk “Li Bainzini” Associazione Etnos

VILLANOVA MONTELEONE Gruppo Folk “Tradizioni Popolari”

SILIGO Gruppo Folk “Santa Maria de Bubalis”

OSSI &nb