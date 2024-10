Si chiama Gran Campidano il nuovo formaggio prodotto con solo latte sardo dalla Cooperativa 3A di Arborea. Sarà presentato alla Fiera dell'Agricoltura, facendo così il suo ingresso nel grande mercato dominato dal Grana Padano e dal Parmigiano Reggiano.

Il Gran Campidano è un formaggio a lunga stagionatura (minimo 14 mesi) prodotto in forme da 38 chili esclusivamente con latte Arborea senza additivi e adatto anche a diete vegetariane perché ottenuto con caglio vegetale.

Gli acquirenti potranno comprarlo in forme intere o in porzioni da 1/4 e 1/8, in spicchi da 800 grammi e a cubetti in confezioni da 300 grammi. Grattugiato, invece, sarà proposto in buste da 100 o 500 grammi.

Fino ad ora ne sono state prodotte settemila forme ed è destinato principalmente al mercato sardo.