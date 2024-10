Il Valery, dopo aver ammirato la superba bellezza della sagra di Sant’Efisio a Cagliari, ne scrisse come di una visione memorabile, sottolineando che “niente, anche in Italia, possa dirsi paragonabile ad essa”.

Sardegna Live il primo maggio trasmetterà in diretta sul portale e sulla Pagina Facebook la 361^ edizione della grande Festa di Cagliari e di tutta la Sardegna.

Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, a partire dalle 10 del mattino, racconteranno quello che è stato definito come un “convegno religioso e folklorico che non ha eguali nel mondo cristiano, una processione che non conosce le rughe del tempo e non invecchia mai, il rito che, dopo la grigia e incerta stagione invernale, spalanca le porte di una Sardegna, finalmente solare, al popolo di quanti la continuano a scegliere per le sue bellezze naturali, ma anche culturali e religiose”.

La diretta di Sardegna Live accenderà i riflettori su tutti i protagonisti che prenderanno parte all’evento e darà voce ai suoni e ai canti della tradizione per documentare l’emozione di una giornata che tutta la Sardegna aspetta con trepidante attesa.