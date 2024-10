L’associazione Mano tesa Ogliastra dedica la giornata dell’8 marzo alla prevenzione. Per un futuro..in salute è il titolo dell’iniziativa in programma a Villagrande dalle 8 alle 12,30 e di pomeriggio dalle 15,30 alle 18. Le visite gratuite si svolgeranno all’interno dell’istituto scolastico che ospita la scuola Primaria. L’evento è promosso in collaborazione con il Circolo Anspi, l’associazione Volontariato Strisaili, la Assl di Lanusei e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Le visite in programma sono senologica, cardiologica, diabetologica con glicemia, podologica, controllo visus, ecografia ginecologica, elettrocardiogramma e controllo della pressione arteriosa. Per potersi sottoporre gratuitamente a uno o più controlli è necessaria la prenotazione chiamando il numero 349/5170612 tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 15,30 alle 18.