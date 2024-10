Si rinnoverà anche quest’anno, a Villanova Monteleone, l’appuntamento con il Mercatino di Natale. Anche quest’anno la Pro loco ha deciso di riproporre l’evento, in programma venerdì 8 e sabato 9 dicembre in piazza Generale Casula e presso il mercato civico. Inoltre, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, saranno proposti delle manifestazioni collaterali.

Gli espositori interessati dovranno dare la propria adesione entro giovedì 30 novembre al numero 3382775286 o all’indirizzo di posta elettronica prolocovillanova@tiscali.it. A questi ultimi sarà fornita una postazione adeguata e attrezzata.