La Consulta giovanile di Cheremule ha organizzato, per venerdì 8 dicembre, una gita a Fonni per l’edizione 2017 di “Cortes Apertas”. Il costo del viaggio è stato fissato in 10 euro (adulti) e 5 (bambini).

La partenza è fissata per le 8.00 dal piazzale della Madonnina (ingresso del paese) mentre il rientro è previsto entro le 20.30. Le prenotazioni vanno date entro e non oltre lunedì 4 dicembre ai numeri 3468323957 (Simone), 3469600062 (Maria) e 3428056774 (Marta).