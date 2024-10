Come da qualche anno a questa parte, il comitato di Santa Maria Iscalas di Bonnanaro, guidato dal presidente Tonino Ena, organizza una gita a Cagliari per la festa di Sant’Ignazio, in programma venerdì 11 maggio.

Una festa dalla forte caratterizzazione religiosa, che ogni anno porta nel capoluogo sardo migliaia di pellegrini provenienti da ogni parte dell’isola. La quota di partecipazione è fissata in 20 euro che dovranno essere versati al momento dell’iscrizione. Il pranzo è al sacco. Gli interessati potranno dare la loro adesione ai numeri di telefono 3491021382, 3807918726 e 079845254.

Maggio sarà un mese molto intenso per i componenti del comitato in quanto, il 30, si svolgerà la festa in onore della Madonna. Una ricorrenza, in origine, celebrata il 25 marzo ma che, in un secondo momento, è stata sposata nel giorno della conclusione del mese mariano.

L’edificio religioso, situato ai piedi del monte Pelao, si trova a brevissima distanza dal paese. In stato di abbandono per tantissimi anni, è stato recuperato tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila grazie all’interessamento dell’allora Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giommaria Soro. In un secondo tempo era stato bandito una sorta di “Concorso di idee” per la realizzazione della statua.

Da allora, l’attivissimo comitato si prende cura, non senza qualche difficoltà, della Chiesa in modo tale da renderla fruibile, non solo in occasione dei festeggiamenti, ma anche durante tutto l’anno per coloro che avessero il piacere di visitare questo importante monumento della storia di Bonnanaro.