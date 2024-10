Dopo il successo delle prime due edizione, l’Amministrazione comunale di Thiesi guidata dal Sindaco Gianfranco Soletta ha deciso di accettare nuovamente la proposta della Imago Mundi Onlus per la partecipazione a Monumenti Aperti, giunta quest’anno alla ventitreesima edizione.

Benché il programma non sia stato ancora definito, la tappa nel paese del Meilogu è stata confermata per sabato 11 e domenica 12 maggio. Un’occasione per poter ammirare i siti che verranno aperti.

Nelle scorse edizioni i monumenti visitabili sono stati il Santuario di Seunis, Museo Aligi Sassu, Torre Prigione, Parrocchia di Santa Vittoria, Antico Monte Granatico, Chiesa di Santa Croce, Chiesa di Sant’Antonio, Chiesa di San Sebastiano e la Necropoli di Mandra Antine. Non mancheranno, sicuramente, gli eventi collaterali, molto apprezzati e attesi, così come la collaborazione dei ragazzi dei locali istituti scolastici.