L'11 e 12 maggio ritorna ad Alghero l’atteso appuntamento con Monumenti Aperti, la manifestazione della Imago Mundi Onlus che darà modo ai cittadini e ai visitatori di usufruire delle visite guidate offerte dagli studenti delle scuole cittadine e dai volontari delle numerose associazioni che partecipano alla manifestazione.

Il tema di questa edizione è "Radici al futuro", ovvero ciò che ci appartiene come storia e su cui poggia il domani delle comunità.

Questi i numeri di questa diciassettesima partecipazione: oltre 1.500 volontari, 33 siti visitabili e due itinerari speciali. I dettagli sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Gabriella Esposito, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, il Comandante del Distaccamento Aeroportuale dell'Aeronautica Militare di Alghero, Colonnello Bruno Mariani, e il direttore dell'Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Alghero-Bosa, don Paolo Secchi.

La novità assolute per l'edizione 2019 saranno la visita (esclusivamente su prenotazione) al faro di Capo Caccia, l'itinerario in barca alla scoperta della Muraglia e la biblioteca della Misericordia.

Tra i siti visitabili, la Torre di Porta Terra, il Palazzo Civico, piazza Civica, Forte della Maddalena, Museo Diocesano d’arte sacra, la Cattedrale e il campanile di Santa Maria, il museo Casa Manno, l’Archivio storico comunale, la biblioteca comunale di Rafael Sari, il Quartiere Ebraico, la Chiesa di Santa Barbara, la Chiesa di Sant’Anna Intra Moenia, il Teatro Civico, la Torre Sulis, la Sede della società operaio del Mutuo soccorso, il museo archeologico, la Chiesa di San Michele, la Chiesa di San Francesco, il complesso de Lo Quarter e la biblioteca popolare di San Michele, il museo del Corallo, la casa di reclusione G. Tomasiello, l’imbarcazione Andrea Padre, il villaggio nuragico di Palmavera, Casa Gioisa (Sede del Parco regionale di Porto Conte), il sito nuragico di Sant’Imbenia, la necripoli di Anghelu Ruju e le tenute La Sella & Mosca.

I monumenti saranno visitabili dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. non mancheranno anche gli eventi collaterali come Alghero Sreet Photography Awards e la visita dell’episcopio in via Principe Umberto.