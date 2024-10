Si terrà domenica 1 luglio, l’undicesima edizione del raduno regionale delle auto e moto storiche promosso dal “Gruppo 500” di Cossoine in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

La partecipazione, aperta a tutte le auto e moto storiche, prevede una quota d’iscrizione di 5 euro e una quota pranzo di 25 euro (10 per i bambini dai 3 agli 8 anni).

Il programma avrà inizio alle 8.30 con il raduno in piazza Berlinguer (Anfiteatro comunale) e la raccolta delle adesioni. Alle 11.00 partirà il giro panoramico in direzione della Chiesa di Santa Maria Iscalas dove sarà offerto un rinfresco. Alle 13.30 è previsto il rientro a Cossoine per il pranzo a base di antipasto misto di salumi, olive e formaggi, zuppetta di mare, pasta alle tre carni e ai frutti di mare, maialetto arrosto, pesce alla griglia, patate al forno, verdure di stagione, bevande, macedonia, caffè e digestivo.

Alle 16.00 avranno luogo le premiazioni dei gruppi e una serata musicale. Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti il rispetto del codice della strada e declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose nel corso dell’intera manifestazione. Maggiori informazioni ai numeri 3478529560 (Costantino Cadau) e 3482893555 (Fausto Patta).