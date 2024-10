«Si tratta di un’importante novità per Cagliari che vede per la prima volta l’impegno diretto della compagnia aerea olandese. Questo nuovo volo andrà ad arricchire i collegamenti tra la Sardegna e il resto del mondo e rafforzerà la nostra presenza in Italia, paese che rappresenta per il Gruppo Air France KLM il quarto mercato in Europa» fa sapere Jérome Salemi, DG Air France KLM per l’Italia.

«Il nuovo collegamento con Amsterdam rappresenta un importante traguardo strategico che va ad arricchire ulteriormente il nostro network internazionale» - afferma Gabor Pinna vice presidente SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari. La potenzialità della rotta non si limita solo al traffico diretto, ma rappresenta una grande opportunità grazie alla moltitudine di connessioni intercontinentali offerte dal vettore attraverso uno degli hub più importanti d’Europa. Cagliari potrà cosi raggiungere ed essere raggiunta da tutto il mondo: una nuova opportunità per far conoscere le peculiarità dell’isola».

Cagliari sarà l’ottava destinazione italiana per KLM assieme a Roma, Milano Linate, Torino, Genova, Bologna, Venezia e Firenze.

I voli saranno operati dai nuovi Embraer 190 da 100 posti, 20 in classe business e 80 in classe economica, e i biglietti sono in vendita già da questa settimana.

Gli orari permettono di approfittare di comode coincidenze per più di 100 destinazioni in ogni angolo del mondo.

Orari dei voli (dal 22 aprile al 1° luglio e dal 9 settembre al 28 ottobre)

Cagliari (16h10) ? Amsterdam (18h50) Amsterdam (13h00) ? Cagliari (15h25) Frequenza: sabato

Orari dei voli (dal 9 luglio al 3 settembre)

Cagliari (12h30) ? Amsterdam (15h10) Amsterdam (09h15) ? Cagliari (11h45) Frequenza: tutti i giorni tranne il sabato Cagliari (16h10) ? Amsterdam (18h50) Amsterdam (12h55) ? Cagliari (15h25) Frequenza: sabato