La musica tradizionale sarda incontra le sonorità basche a Burgos, dove il 1° dicembre si esibiranno il musicista Kepa Junkera e i Ballade Ballade Bois. Il concerto, organizzato dall'Associazione Culturale Su Sonette, si terrà alle ore 18.30 nella parrocchia di Sant'Antonio Abate e vedrà anche la partecipazione del Tenore Gòine di Nuoro.

"Indubbiamente siamo davanti a uno dei maestri del trikitixa basco – raccontano gli organizzatori a proposito di Junkera –.  Il musicista, compositore e produttore ha collocato questa tradizione ancestrale sulla mappa universale. Vincitore di un Grammy e innumerevoli premi e riconoscimenti, la sua carriera da autodidatta è lunga oltre 35 anni ed è oggi nella sua pienezza".

"Lavoratore instancabile con un'immaginazione traboccante. Ha inciso più di 20 cd e composto più di 300 canzoni. E' uno dei pochi musicisti in grado di imbarcarsi in diversi progetti cercando sempre di cercare l'originalità. Kepa lavora in diverse aree e gruppi con i quali svolge il suo lavoro creativo e quindi ogni volta assapora qualcosa di diverso ma con un timbro inconfondibile. Oltre ad essere uno dei migliori interpreti della trikitixa, Kepa ha lasciato il segno su innumerevoli composizioni che sono già inni di Word Music.Sicuramente la sua esibizione non lascerà nessuno indifferente e ci sorprenderà".

Grande attesa anche per i Ballade Ballade Bois e il Tenore Gòine. Il primo gruppo, nato nel 2009, è specializzato nella realizzazione di balli tradizionali per le piazze ed è composto da Carlo Boeddu all'organetto, Carlo Crisponi alla voce, Gianmichele Lai alla trunfa e voce, Fabio Calzia alla chitarra e Giuseppe Cillara alle percussioni. Hanno partecipato a festival internazionali dedicati al bal folk (Gran Bal Trad, Capodanze, Folk in Val, Venezia Balla, Brudio Folk, Balli in Quota) e festival jazz (Time in Jazz, Calagonone Jazz).

La formazione di canto a tenore, invece, è nata a Nuoro nel 1997 ed è composta da Gavino Murgia (bassu), Francesco Pintori (boche e mesu boche), Stefano Merella (contra) e Antonello Mura (boche e mesu boche). Il gruppo, oltre ad esibirsi in numerose piazze dell'isola, ha interpretato i canti della tradizione nei festival di Finlandia, Austria, Germania, Polonia, Spagna, Slovenia e Corsica. Ha avuto esperienze di commistioni musicali con gruppi di matrice pop e jazz partecipando a diverse trasmissioni radiofoniche della RAI.