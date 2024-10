Svolta negativa nella lunga vertenza nazionale della Keller, la società che ha uno stabilimento anche in Sardegna, a Villacidro.

“Non è stato possibile convincere il liquidatore giudiziario a prorogare per altri due mesi la cassa integrazione in deroga che scade il 5 agosto prossimo”, comunica l’assessore del Lavoro Virginia Mura, presente all’incontro a Roma insieme all’assessore dell’Industria Maria Grazia Piras.

Dal 6 agosto quindi i lavoratori della Keller potrebbero essere licenziati e messi in mobilità. “Ma ci sono manifestazioni di interesse di imprenditori seri e noi le valuteremo per fare in modo che la ripresa dell’attività produttiva diventi una realtà”, aggiunge l’assessore Piras.

“Puntiamo sul rilancio della produzione che impieghi tutti i dipendenti – aggiunge Virginia Mura – e non sugli ammortizzatori sociali, che pure sono importanti. Confidiamo che venga autorizzata dalla magistratura l’amministrazione straordinaria richiesta dai sindacati”.