La riapertura immediata di un tavolo tecnico presso il Ministero dello sviluppo economico per valutare le proposte per la riattivazione del ciclo produttivo della Keller.

È questo l’elemento caratterizzante del vertice voluto dal presidente Solinas per fare il punto sull’azienda del Medio Campidano che si è tenuto presso l’assessorato regionale dell’industria.

All’incontro hanno preso parte l’Assessora Anita Pili, l’assessore del lavoro Alessandra Zedda, il titolare dei trasporti Giorgio Todde e il responsabile della difesa dell’ambiente Gianni Lampis mentre per il consorzio industriale del Medio Campidano era presente presidente Luca Argiolas.

Le sigle sindacali erano rappresentate dai segretari regionali della Fiom-Cgil e della Fsm-Cisl Roberto Forresu e Marco Angioni e Edoardo Bizzarro, e da quello della Uilm-Uil del Medio Campidano Andrea Farris.

Dopo gli interventi del presidente del consorzio industriale e dei vertici sindacali, che si sono detti soddisfatti per la tempestiva convocazione della riunione, l’assessora Zedda ha comunicato l’imminente approvazione da parte della giunta regionale del ddl che, a loro modo di vedere, “Consentirà di meglio specificare l’articolo della legge di stabilità che di fatto rendeva inapplicabili sia le misure dei progetti Lavoras, sia l’indennità una tantum”.

“A tal proposito – ha specificato Zedda – tutti i lavoratori della Keller sono già stati inseriti negli elenchi dei beneficiari profilati dall’agenzia regionale per il lavoro”.

L’Assessore della difesa dell’ambiente Gianni Lampis ha sottolineato “La straordinaria attenzione che l’esecutivo regionale ha da subito voluto riservare alla “questione Keller”, vista la sua rilevanza sociale ancor prima che economica nella prospettiva di una parziale mitigazione della crisi economica che da anni relega il Medio Campidano, per troppi anni ignorato dalla politica, a fanalino di coda in tutte le classifiche nazionali come area più povera d’Italia”.

“In quest’ottica – gli ha fatto eco il titolare dei trasporti Giorgio Todde – deve essere letta la forte volontà della giunta guidata da Christian Solinas di operare in maniera sinergica tra assessorati per salvaguardare l’occupazione e assicurare uno sviluppo concreto al territorio”.