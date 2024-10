Jovanotti ha postato sui social le date del Tour estivo del 2015 che lo vedrà protagonista nelle principali città italiane. Su Instagram ha postato la foto di un sole con le date. Il 20 giugno sarà ad Ancona, il 25 a Milano, il 30 a Padova, il 4 luglio a Firenze, l'8 a Bologna e il 12 a Roma.

Per il cantante si tratta della seconda tourne' negli stadi dopo il "Backup Tour 2013". Un fan però non l'ha presa bene commentando: "ma l'Italia secondo me non finisce a Roma, mancano le regioni più belle (tipo la Sicilia, la Sardegna, la Campania, la Puglia, la Calabria, la Basilicata)".

Prosegue intanto il lavoro per la pubblicazione dell'Album. Su Facebook Jovanotti racconta del suo viaggio a New York per la registrazione del disco in una fase ritenuta dal cantante di laboratorio con collaborazioni con il batterista americano di Jack White Daru Jones, il sassofonista camerunese Manu Dibango e il chitarrista nigeriano Bombino.