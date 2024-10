E' stato trasferito nel carcere di Sassari Giuseppe Mastini, detto Johnny lo Zingaro, l'ergastolano evaso lo scorso 30 giugno, quando in regime di semilibertà era uscito dal carcere di Fossano (Cuneo) senza fare ritorno, e arrestato mercoledì dalla polizia in un appartamento della provincia di Siena.

Secondo quanto appreso il detenuto, una lunga scia di sangue alle spalle sin dalla fine degli anni Settanta, è sottoposto a regime di sorveglianza particolare.

Il trasferimento in Sardegna, dove in passato Johnny lo Zingaro era già stato detenuto, è stato disposto dall'amministrazione penitenziaria. Quello di Sassari è un carcere di massima sicurezza, realizzato per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis.