Due giorni intensi dedicati interamente al lavoro, alle opportunità e alle più adeguate modalità di ricerca attiva dell’occupazione.

Il Sardinian Job Days è un evento straordinario in cui istituzioni, cittadini in cerca di lavoro, imprese sarde, italiane ed estere, si troveranno insieme ad Alghero il 27 e 28 marzo per l’appuntamento unico in Sardegna, insieme a quello di Cagliari, che favorisce l’incontro fra domanda e offerta di lavoro realizzata attraverso la cooperazione tra istituzioni pubbliche, enti locali e strutture tecniche. Il Sardinian Job Day di Alghero è organizzato dall’Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna con la collaborazione del Comune di Alghero e del Dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari e l’assistenza tecnica di Monster Italia per l’attività di recruitment e si terrà negli spazi della Facoltà di Architettura dell’ex Ospedale di Santa Chiara - Bastioni Marco Polo.

Saranno effettuati colloqui per l’assunzione e ricoperti posti di lavoro disponibili, attraverso un sistema di recruitment, cioè della selezione di candidati finalizzata all’assunzione, utilizzando la propria banca dati di curriculum vitae degli aspiranti lavoratori e delle vacancy, cioè i posti di lavoro disponibili, delle imprese.

“Una grande opportunità – ha detto oggi il Sindaco Mario Bruno nel corso della conferenza stampa di presentazione – che mette Alghero in prima fila a proporre misure concrete per favorire l’occupazione. L’iniziativa ha già messo in moto diverse occasioni di incontro tra domanda e offerta, grandi aziende nazionali ed internazionali stanno già aderendo e altre lo faranno. Presumiamo che almeno un centinaio di posti possano essere ricoperti. Ma non solo – ha aggiunto Mario Bruno – l’evento offre anche l’occasione per trovare adeguata consulenza sia per le imprese che per chi è in cerca di occupazione, per la creazione di impresa come per la compilazione di un curriculum.”

Da Costa Crociere a Tiscali, i Job Days di Alghero avvicinano le imprese a chi è in cerca di occupazione favorendo gli accordi, le migliori soluzioni.

Il Direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro Massimo Temussi ha precisato che la Regione Sardegna su questo fronte è attiva con una importante serie di rilevanti attività. “La Regione ste facendo forti investimenti per attivare politiche per il lavoro – ha spiegato. E’ stata la prima in Italia ad attivare il programma Garanzia Giovani, ha potenziato del 40% il programma Erasmus, ha investito sul programma Ico; ci sono svariati milioni di uro sul tavolo che produrranno sicuramente risultati efficaci”. Partner fondamentale è l’Università, “vicine alle imprese e impegnata ad avvicinare i suoi giovani al mondo del lavoro” ha spiegato il Rettore massimo Carpinelli.

Alla presentazione hanno preso parte il Consulente del Ministero delle Politiche per il Lavoro Romano Benini, Joan Adell, direttore dell’Espai Llull di Alghero ed Elisa Schiavon, di Monster Italia.

È possibile candidarsi alle posizioni lavorative (vacancy) messe a disposizione per l’evento e sostenere un colloquio conoscitivo con le imprese che le richiedono. I curriculum saranno valutati da Monster Italia e i candidati idonei saranno invitati a presentarsi per il colloquio.

Per iscriversi ai Job Days è possibile accedere a questo link: https://jobday4.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll, visibile anche sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sul sito del Comune di Alghero.