Sabato 30 marzo arriva a Cagliari, in via Contivecchi alla disco Jko Evò, il dj Motiv8 dei mitici Black Eyed Peas, la band regina che ha dominato il mondo Hip Hop e con lui la Musica anni '90 con la M maiuscola. “1990”è l'evento che farà rivivere ai giovani e ai meno giovani l'atmosfera dell'epoca, con le foto Polaroid, i videogames Arcadia, le lire, le cabine telefoniche e il contest a premi. Protagonista sarà anche la moda del tempo e si potranno indossare i costumi dei personaggi dei cartoni animati dei mitici anni '90.

"Where is the love", "Shut up", "Pump it": sono solo alcune delle Hits dei Black Eyed Peas, la band che ha collezionato record di visualizzazioni, centinaia di milioni per ogni brano. Sabato 30 alla discoteca JKO di via Contivecchi a Cagliari si potranno ballare queste e altre hits della band che ha dominato le classifiche mondiali. Motiv8 il Dj ufficiale della Band selezionerà per voi la loro musica. Vincitori di 7 Grammy Award, con oltre 35 milioni di album venduti in un anno, Vincitori degli MTV Europe Music Awards, centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube, i Black Eyed Peas si sono formati nel 1995, e dal 1998 con il loro album di debutto, “Behind the Front”, hanno sfornato una serie di successi che li hanno portati in vetta alle classifiche.

Sul palco del JKO saliranno gli Ormus Force, i B-boy sardi, secondi classificati al campionato mondiale di breakdance “battle of the year”, che incanteranno con le loro evoluzioni rapidissime e spericolate, vestiti da Power Ranger. La scenografia sarà tutta in stile anni ’90, le ballerine si esibiranno in abito da Sailor Moon e i Power Rangers scatteranno foto istantanee con le Polaroid.

Sarà possibile ritrovarsi faccia a faccia con il Robot tutto fare Emiglio il Meglio e chi ha conservato un paio di jeans a vita alta o qualche altro capo che andava di moda in quegli anni li potrà indossare e partecipare al contest. Saranno premiati i migliori outfit più fedeli alla moda del tempo, le migliori maschere dei personaggi dei cartoni animati e dei telefilm dell’epoca.

Sarà un salto indietro di quasi 30 anni. Scordiamoci dei cellulari, ci saranno le cabine telefoniche della nostra adolescenza, quando alla Tv guardavamo X-Files, e giocavamo col Nintendo. E a proposito di giochi, eravate campioni di Tetris? A Pac-Man non vi batteva nessuno? Avrete la possibilità di testare la vostra abilità e capire se siete bravi come allora: i mitici videogames Arcade torneranno magicamente dal passato per farvi divertire.