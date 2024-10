Jessica Mazzoli cambia nome d’arte e torna con un nuovo singolo. La cantante olbiese lanciata da "X Factor" si farà chiamare Jem Sherden e torna con un nuovo brano dal titolo "Esotheria", di cui Tgcom24 offre il video in esclusiva.

L'artista è nota al pubblico per la sua partecipazione a X Factor e al "Grande Fratello 16" oltre che per la travagliata storia d'amore con Morgan, dal quale ha avuto una bambina (Lara, 8 anni) prima della separazione.

"Il progetto Jem Sherden - spiega Tgcom24 inaugurando la nuova primavera della cantante - nasce come una fenice dalle sue stesse ceneri per dar voce alla sua identità ribelle, alla sua attitude rap e alle rime affilate e mai scontate. Jem Sherden è pronta a condividere se stessa e le sue idee senza il timore di dover piacere a tutti".

"Esotheria è una parola inventata da me per rappresentare quel sesto senso - racconta Jessica Mazzoli - quell'intuito quasi magico che sento di possedere. Esotheria è un mondo solo mio, una bolla spazio-temporale in cui mi rifugio nel momento in cui ho bisogno di ricongiungermi con l’universo. Un racconto immaginario, tra amore e dolore, del vissuto di una donna che si scopre forte e potente nonostante la sua fragilità. È la storia di una ragazza di razza ribelle, come le Sherden. Nate per distinguersi”.