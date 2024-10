Jessica Mazzoli, ex concorrente e giudice di "X Factor", ha fatto convocare il cantante Morgan dai giudici del tribunale di Tempio ai quali la ragazza ha chiesto l’affidamento, in modo esclusivo e urgente della loro figlia Lara, nata ad Olbia lo scorso 28 dicembre.

A dare la notizia, il quotidiano La Nuova Sardegna. "Si disinteressa non soltanto di me, ma anche della bimba – ha detto la Mazzoli - al punto tale da non essersi fatto vivo da alcuni mesi".

Il cantante ha dunque replicato all’ex compagna con una battuta poco felice "Non vengo a Olbia per non essere assediato dai mamuthones...". A quel punto uno dei giudici lo ha redarguito, ricordandogli che anche sua figlia Lara ha fiere origini sarde.

"Tutto a posto, non è accaduto nulla" ha poi dichiarato Morgan al termine dell'udienza di comparizione, durante la quale ha esordito declamando una poesia del periodo decadentista. Inoltre, si è detto disponibile a versare un congruo vitalizio per mantenere la figlia.